Времето във Варна в понеделник

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. В Източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в Източна България - от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София 31°-32°.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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