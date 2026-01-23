Времето във Варна в събота: От 3 до 7 градуса

Кадър НИМХ

През следващото денонощие на много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно. Временно подобрение на видимостта ще има в часовете след обяд. На отделни места ще преръми.

Ще е почти тихо.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София - около 0°, максималните - между 1° и 6°, по Черноморието – до 9°, за София – около 4°.

В планините ще бъде предимно слънчево.

Увеличение на облачността ще има в следобедните часове.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост.

Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°.

Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!