Времето във Варна в събота: От 3 до 9 градуса

През следващото денонощие ще е облачно с валежи. През нощта на много места в Западна България ще завали дъжд и сняг, ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух. Късно след обяд в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, там и в Подбалкана ще се образуват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 3°. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.

В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.

По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

