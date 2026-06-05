Времето във Варна в събота

Кадър НИМХ

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България - югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

Преди обяд над планините ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Родопите. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 23° - 26°. Температурата на морската вода е 20-21°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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