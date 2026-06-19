Времето във Варна в събота

През нощта ще се изясни над цялата страна, а вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е от 19°-21° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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