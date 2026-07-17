Времето във Варна в събота

Кадър НИМХ

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд – горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България - купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София – около 32°.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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