Времето във Варна в сряда: Идват гръмотевици и дъжд

През нощта облачността ще бъде предимно значителна. В южната половина от страната валежите придружени с гръмотевици ще отслабват и спират, но такива ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната - предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен, в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в района на София - около 21°.

В планините облачността ще е променлива, по-често - значителна, купеста и купесто-дъждовна. Главно около и след пладне ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, около и след обяд - купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

