Времето във Варна в сряда

Кадър НИМХ

През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна купеста облачност ще има над Рило-Родопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Утре над Рило-Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на повече места около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България - от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 26°.

Над планините пред целия ден ще има купеста и купесто-дъждовна облачност, по-значителна около и след обяд. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб, по високото умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, по северното крайбрежие от югоизток. Максималните температури ще бъдат 22°-25°. Температурата на морската вода е между 17° и 21° по северното крайбрежие и около 22° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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