Вряла вода изригна в центъра на Плевен

Снимка: Фейсбук, Г. Дилова

Вряла вода изригна от шахта по главна улица в Плевен и образува локално наводнение. Причината е авария на местната „Топлофикация“. Това се случи на фона на водната криза, съобщава Нова телевизия.

От дружеството потвърдиха за локалната авария на бул. "Дойран" в града. Изтичането на гореща вода е спряно, а в понеделник пробивът в тръбата ще бъде ремонтиран.

Преди два дни стана ясно, че водният режим в Плевен остава в сила. Това бе съобщено след поредно заседание на Кризисния щаб.

ВиК всекидневно публикува на интернет страницата си количествата питейна вода, която постъпва от всички водоизточници.

От РЗИ постъпват доклади, ежеседмично се правят анализи на качеството на водата. Тя е годна за питейно-битови нужди.

От началото на октомври с два часа повече се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и към селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен.

Водоснабдяването на посочените населени места е възстановявано от 18:00 до 22:00 ч. и от до 6:00 до 10:00 ч. всеки ден.

