Все още е забранено преминаването на камиони с товар на изход от България на ГКПП „Стрезимировци“

Снимка: Пиксабей

Сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България на ГКПП „Стрезимировци“, на изход от Сърбия се пропускат всички моторни превозни средства. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6 ч.

На границата с Румъния движението на граничните пунктове е нормално. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението, отбелязва БТА. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!