Все още идирват мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници

Снимка: Булфото

Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници. 36-годишният мъж се укрива от властите, след като е основен заподозрян за убийството на 25-годишна жена, с която живеел на семейни начала, съобщава БНТ.

Предполага се, че жената, която е майка на три деца, е убита след семеен скандал.

Сигнал за убийството е подаден малко след 4 ч. сутринта вчера. Пристигналите на място полицаи не откриват никой в къщата, но намират тялото на младата жена на метри от дома ѝ.

По време на убийството в дома на семейството са били и трите им деца, които са на възраст между 5 и 10 години. За тях грижата в момента е поета от социални работници.

