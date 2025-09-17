Все още има места в новата детска градина във Варна

Снимки: Община Варна

С водосвет за здраве и благополучие новата детска градина №52 „Бялата лястовица“ беше официално открита. Неслучайно за тържеството бе избрана днешната дата, когато православната църква почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов.

Бялата лястовица е символ на надеждата и ние наистина възлагаме големи надежди на това учебно заведение, защото от много години във Варна не е откривана нова детска градина. Надяваме се „Бялата лястовица“ да е образецът, който ще даде тласък на промяната на цялостната среда на предучилищното образование в града. Имаме нужда от такава промяна и с този проект сме на прав път, каза по време на откриването изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов.

За своите възпитаници, които към момента са малко над 70, разпределени в две първи, една втора и една трета възрастови групи, детската градина отвори врати на 15 септември. Нейният капацитет е за общо 100 деца, по 25 в четирите възрастови групи и към момента са обявени свободни места без райониране за 5-годишни (трета възрастова група).

Детска градина №52 „Бялата лястовица“ се намира в район „Одесос“, на ул. „Велчова завера“ №12. Финансирането на обекта е по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2024)“ и бюджета на Община Варна и е на обща стойност 5,4 млн. лв. за строителство и близо 390 хил. лв. за обзавеждане.

Строителните дейности са стартирали през март 2023 г. и сградата е въведена в експлоатация през ноември 2024 г. През летните месеци на 2025 г. завърши обзавеждането на занималните, санитарните помещения, кабинетите на администрацията, медицинския кабинет и входно фоайе.

Детската градина е на три етажа – два надземни и един подземен, с обща площ на терена 2169 м2 и РЗП със сутерен – 1718 м2. Състои се от помещения за четири градински групи, физкултурно-музикален салон, кухненски офиси, санитарни помещения, кабинети, заседателна зала и самостоятелно котелно помещение.

Стаите за занимания и почивка на децата са изпълнени според нормативните изисквания за площ, височина и осветеност. Обзавеждането е със съвременен дизайн, произведено от качествени материали и разпределено функционално, така че да осигури уютна и безопасна среда за децата и персонала на детската градина, лесно за обслужване и удобно за работа, близко до домашната среда. Всяка от детските групи разполага със собствено приемно помещение с гардероби и санитарен възел.

Децата ще се посрещат в просторно входно фоайе, разположено в централната зона на партерния етаж. Освен функцията си на приемна, където има възможност за осъществяване на сутрешен филтър, то е решено без прегради, формирайки отворено пространство със свободна комуникация. Оттук се осигурява достъп и до вертикалната комуникация на сградата - стълбище и асансьор, както и към помещенията на първия етаж. До втория етаж отвежда удобно стълбище с модерен дизайн.

На втория етаж е разположен и физкултурно-музикален салон със съблекалня. Пространството е свободно, без прегради, което позволява лесна модификация - могат да бъдат провеждани както спортни и музикални прояви, така и тържества, театрални постановки и др. Занималните на горното ниво имат излаз на широки тераси, обезопасени с високи парапети.

Сградата разполага с асансьор за осигуряване на достъпност за хора с увреждания, както и с кухненски асансьор. За всяка от четирите групи в двора на градината е изградена площадка, обзаведена с безопасни, модерни и атрактивни съоръжения и мека, шумо и ударопоглъщаща каучукова настилка.

Екипът на детската градина е от 16 души – по двама учители за всяка група, помощник-възпитатели, административен персонал. В нея наред с утвърдената програма за предучилищно образование екипът ще започне да се обучава за работа в популярния образователен подход, вдъхновен от философията на Реджо Емилия. Той е разработен след Втората световна война и е особено ценен с това, че поставя детето в центъра на образователния процес и уважава неговата индивидуалност и вътрешна мотивация за учене.

„Бялата лястовица“ е първата новопостроена детска градина във Варна от 2009 г. насам, когато са открити сградите на ДГ №29 „Зрънце“, ДГ №33 „Делфинче“ и ДГ №45 „Морски свят“. През тези повече от 15 години са разкрити филиали към ДГ №4 „Теменужка“ на ул.“Цар Симеон“ – 2010 г., на ул. „Кап. Райчо“ – 2013 г. (понастоящем ДГ „Слънчево зайче“), към ДГ №17 „Д-р П. Берон“ – „Жирафче“ (2014 г.), към ДГ №18 „Чайка“ - „Бисерче“ (2014 г.) и към ДГ №10 „Карамфилче“ (2019 г.).

