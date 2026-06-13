Все още има сняг по високите части на планините

Снимка Facebook/Avalanche Bulgaria

Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст съобщи днес, 13 юни 2026 година, че общите условия за туризъм в планините са добри, но предупреди за сериозни рискове от подхлъзване по високите части поради наличието на остатъчна снежна покривка на надморска височина над 2000 метра. Спасителите призовават към повишено внимание и подходяща екипировка, въпреки че изминалата нощ е преминала спокойно и без инциденти.

Температурите в планинските райони в сутрешните часове се движат в границите между 6°C и 8°C, а над масивите се наблюдава разкъсана облачност. Въпреки че дългосрочните изгледи не вещаят сериозни бури, от спасителната служба съветват хората да бъдат подготвени за резки промени.

„Туристите трябва да бъдат изключително предпазливи заради възможни подхлъзвания“, подчертаха дежурните в службата, като напомниха, че в улеите и по сенчестите места зимните условия все още не са отстъпили напълно. Локални превалявания остават напълно възможни през целия ден, пише dunavmost.com.

Според официалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология, в планинските райони ще преобладава предимно слънчево време преди обяд. В следобедните часове обаче ще започне развитие на купеста облачност.

На отделни места, главно в масивите на Централна България, ще превали краткотраен дъжд. По откритите била ще духа умерен до силен северозападен вятър, който допълнително може да понижи усещането за топлина. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 16°C, а на 2000 метра ще се задържи до около 8°C.

Редактор "Екип на Петел",

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