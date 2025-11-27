Все още не е ясен броят на задържаните след протеста пред парламента снощи

Кадър Фб

Към момента няма информация за броя на задържаните по време на вчерашния протест пред парламента срещу проекта за бюджет.

Около полунощ група протестиращи се опитаха да преградят булевард "Дондуков" с кофи за смет и да спрат лек автомобил, който се опитваше да премине оттам.

Това наложи намеса на полицията. При възникналото напрежение по време на протеста са пострадали са трима полицаи и трима от демонстрантите.

По неофициална информация е бил използван лютив спрей. На мястото са били изпратени и екипи на Спешна помощ, предаде БНР.

