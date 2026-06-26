Все още не е ясно къде е произвеждано фалшивото масло, продавано като германски продукт

Снимка: КЗП

Все още не е ясно дали фалшивото масло, продавано като висококачествен германски продукт, е произвеждано в България или е внасяно, каза министърът на земеделието Пламен Абровски.

За въпросното така наречено масло Комисията за защита на конкуренцията обяви, че съдържа палмови, кокосови и соеви мазнини и свинска мас.

Очаква се до края на деня да бъде изяснено и дали уличените в нарушението фирми все още търгуват на българския пазар, посочва БНР.

"В момента съм разпоредил да проверят фирмите, които 2025 г. са внесли това масло. Този микс се е появил и е работа на Прокуратурата да разбере защо БАБХ не го е обявил поради простата причина, че има прокурорска преписка. Все още не ясно дали в България е произведено това масло. Маслото ми гарантираха, че абсолютно всичкото, което е било, е изведено от магазините", каза министър Абровски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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