Все още не е ясно как танкерът в Ахтопол е достигнал до българските води

Все още не са изяснени всички обстоятелства как танкерът, ударен от Украйна, е достигнал до българските води край Ахтопол. Това коментира пред bTV вътрешният министър Даниел Митов, който тази вечер ще бъде гост и в предаването "Защо, г-н министър?" с Жени Марчева след централната емисия новини.

“От информацията, с която разполагаме, не представлява опасност. Той е закотвен, в момента се намира в стабилно положение и състояние. Подготвени са два влекача, които са готови да отидат и да го изтеглят на вече съвсем безопасно място. И разбира се, да се види какво превозва този кораб. Но от това, което знаем, и информацията, която имаме - не представлява опасност, поне нямаме такива данни“, коментира Даниел Митов.

„Информацията, която имаме от преди 45 минути, е, че двата основни компонента върху които работим, са безопасността на екипажа и безопасността на нашето крайбрежие“, заяви в „Тази неделя“ Румен Николов, директор на ГД "Аварийно спасителни дейности" към ИА „Морска администрация“.

„Мога уверено да кажа, че и в двата случая ние нямаме сериозни проблеми. Екипажът декларира сутринта, че е в добро физическо и психическо състояние, има все още храна и вода и известни запаси от батерия за комуникационните средства“, посочи той.

По думите му ще бъде подготвена операция, с която най-вероятно по въздуха ще се осигури доставка до кораба на храна, вода и комуникационни средства.

„Благодарение на тази връзка, която беше при подхождането на кораба към нашите брегове, бяха изключително добре спазени указанията на Морския координационен център и екипажът успя да отдаде котвата си, в резултат на което корабът се намира в едно стабилно състояние“, обясни Румен Николов.

„Колкото и да ми се иска, към момента метеорологичните условия не позволяват изпълнение на операция по качване на допълнителни хора на борда на кораба, както и сваляне на хора от екипажа. В реалната ситуация вятърът е около 10-12 метра в секунда, с пориви на 18-20, а морето е 4-5 бала. Прогнозата сочи, че подобраване на времето можем да очакваме не по-рано от утрешния ден“, посочи още той.

„Ние ще подготвиме операция на два етапа с качване на наши експерти и инспектори от състава на Министерството вътрешните работи, „Гранична полиция“ и „Морска администрация“, които да извършат огледа, да установят личен контакт с екипажа и оценявайки на място безопасността, което е изключително важно за нас, да се предпремат мерки за сваляне на част от екипажа - които са заявили, че имат такова желание“, разясни Румен Николов.

„Защо този танкер е на мястото, на което се намира, ще бъде изяснено най-вероятно утре от дипломатическите служби на България и Турция“, посочи още той.

„Предположението е, че корабът е бил закачен на буксир, което е факт. И при неизяснени към момента условия, след навлизането му в нашия отговорен район за търсене и спасяване и териториални води, връзката между танкера и буксиращия го турски кораб е прекъсната“, обясни Николов.

В този момент е започнала операцията по проследяване и набелязване на мерки за предотвратяване на по-тежки случаи.

„Нашата реакция започна веднага след като технически беше установено разделянето на двата плавателни съда. Тъй като танкерът продължи да се движи с около възел-възел и половина на север, а буксиращия го кораб се отправи на юг“, посочи още той.

Установен е контакт с посолството на Китай, а утре се очаква да бъде установена връзка и с корабособственика.

