Все още няма подписан договор за зимното поддържане на "Младост" и "Приморски" във Варна

кадър: Фейсбук, архив

Община Варна продължава активните разговори с избрания изпълнител по обществена поръчка за извършване на зимно поддържане на улиците в районите "Младост" и "Приморски", като целта е в най-кратък срок да бъде подписан договорът.

Това каза кметът на Варна Благомир Коцев, като уточни, че избраният кандидат е поканен за финализиране на договора, предаде Радио Варна.

По думите му срещите с фирмата продължават и ако не се стигне до подписване преди Коледа, разговорите ще бъдат подновени и след празниците.

Няма да се откажем, докато не подпишем договор, подчерта кметът и допълни, че очаква в следващите дни да има повече яснота и информация по темата.

Кметът обърна внимание и на по-широк проблем в Закона за обществените поръчки. Според него липсата на санкции за фирми, които печелят търг, но впоследствие отказват да подпишат договор, поставя общините в изключително неблагоприятна позиция. Това ги прави уязвими и лесни за изнудване, коментира той, като даде пример със сходна ситуация около регионалната библиотека, при която спечелил участник е отказал да финализира договора.

По темата за т.нар. такса готовност Коцев посочи, че тя отново е включена.

Кметът добави, че район "Аспарухово" вече има избран изпълнител, който е започнал дейности по наблюдение и обработка на Аспаруховия мост. Там за щастие нещата се случват и работата вече върви, допълни Благомир Коцев.

