Все още няма външно електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала

Кадър Youtube

Все още не е възможно да се осигури външно електроснабдяване на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Южна Украйна поради напрегнатата военна ситуация, обяви руската управа на съоръжението, цитирана от агенция РИА Новости.

Руската агенция поясни, че въпреки всичко положението в Запорожката АЕЦ е под контрол, предава БТА.

Назначеното от Москва ръководство на централата каза, че продължават да работят резервните генератори, пуснати след като външният електропровод бе прекъснат, допълва РИА Новости.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи на свой ред, че нейният екип в Запорожката атомна електроцентрала е чул няколко залпа от и към съоръжението, предаде Ройтерс.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че тази стрелба "носи допълнителни рискове за сигурността на Запорожката АЕЦ, която няма външно електроснабдяване от близо две седмици".

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че силите му са нанесли днес удари по украинска енергийна инфраструктура и промишлени съоръжения, както и по складове и площадки за изстрелване на украински дронове с голям обсег, съобщи Ройтерс.

В изявление на руското ведомство се казва, че ударите са били нанесени със средства на руските военновъздушни сили - с дронове, артилерия и ракети. Поразени са складове за гориво, откъдето се снабдява украинската армия, както и 145 местоположения за временно разполагане на украинските сили.

Руското Министерство на отбраната оповести също така, че днес войските му са превзели селището Отрадное в украинската Харковска област.

Ройтерс отбелязва, че тази информация от бойното поле не може да бъде проверена чрез независими източници.

