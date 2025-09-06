Все още се борят с пожара в Национален парк "Рила"

снимка: Булфото

Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила".

До късно снощи десетки пожарникари, служители на парка, горски, военни и доброволци гасиха пламъците, но без успех. Гасенето на пожара е възпрепятствано от силния вятър, предава БНТ.

Огънят е на над 2000 метра надморска височина, в труднодостъпен терен. Близо 100 огнеборци ще работят и днес на място. Надеждите са в борбата с огъня да се включи и хеликоптер.

