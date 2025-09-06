реклама

Все още се борят с пожара в Национален парк "Рила"

06.09.2025 / 09:50 1

снимка: Булфото

Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила".

До късно снощи десетки пожарникари, служители на парка, горски, военни и доброволци гасиха пламъците, но без успех. Гасенето на пожара е възпрепятствано от силния вятър, предава БНТ. 

Огънят е на над 2000 метра надморска височина, в труднодостъпен терен. Близо 100 огнеборци ще работят и днес на място. Надеждите са в борбата с огъня да се включи и хеликоптер.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 38 минути)
Рейтинг: 503435 | Одобрение: 92550
Изгоря държавата, а ония олюви в Парламента си вдигат заплатите....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама