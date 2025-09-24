Все още високи температури в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда ще духа слаб източен вятър. Времето ще е предимно ясно. Сутрин в низините се очакват и краткотрайни мъгли, но до обяд!

Минималните температури ще са между 6°C и 14°C, малко по-високи ще са отново по морето до 16-17°C. По-ниски ще са градусите в планинските райони на Югозападна България и Предбалкана - около 4-6°C, предава meteobalkans.com.

През деня в сряда вятърът ще е тих от изток- североизток. Времето ще е предимно слънчево

Дневните температури ще са между 25-30°C.

Времето в София

През нощта срещу сряда , времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 5°С до 8°C. През деня ще е слънчево. Дневните температури ще са между 25°-26°C.

Времето в планините

През нощта срещу сряда ще е предимно ясно над по-голямата част от страната.

През деня ще е слънчево. След обяд и с разкъсана облачност. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 15°C, а на 2000 метра – около 10°C. Ще духа слаб източен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу сряда времето ще с разкъсана облачност. Сутрин и мъгливо. През деня ще е предимно слънчево и топло.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 27°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 20°-22°С.

Времето на Балканите

Ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще започне и нов период на затопляне и по-сухо време.

