Все повече българи избират лукса и почиват в 5-звездни хотели

Кадър ИИ

Повече места за настаняване в България за една година и повече туристи, които да ги ползват. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за септември.

Места за почивки в България

През септември 2025 г. в страната са функционирали 3 334 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 142 300 стаи и 326 000 легла в тях.

В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване се увеличава с 1.3%, а на леглата в тях - с 4.4%.

Общият брой на нощувките е 3,157 млн. или с 2.9% повече в сравнение с година по-рано. Чуждите граждани са реализирали 1,915 млн. нощувки, а българските - 1,242.5 млн. нощувки.

Изборът на българите и чужденците

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 82.7% от общия брой нощувки на чужди и 47.1% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 11.8% от нощувките на чужди и 23.3% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 5.5 и 29.6%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 5.2% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 971 400, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 9.1%, така и при българските - с 1.7%.

Нощувалите български граждани са 500 000 и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Чуждите граждани са 471 300. със средно 4.1 нощувки, като 79.9% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 32.5%, като намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 42.1%, следват тези с 3 звезди - 24.9%, и с 1 и 2 звезди - 18.9%.

Приходите от нощувки се увеличават с 15.3% спрямо същия месец на предходната година и достигат 287.9 млн. лв., като 187.2 млн. лв. са от чужди, а 100.7 млн. лв. - от български граждани

