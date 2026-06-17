Все повече българки избират раждане чрез секцио без медицинска нужда

Пиксабей

48% от всички раждания в България стават чрез цезарово сечение. Нормалното раждане без оперативна намеса все повече намалява и достига 44%. 7% от всички раждания тръгват по нормален път, но приключват с операция, предаде БГНЕС. Останалият един процент се запълва от раждания с вакуум, седалищно раждане, и пр.

Към средата на юни 2026 г. в България са регистрирани над 20 700 раждания за годината, сочат още статистическите данни.

Разпределение по възраст на майката за 2026 г.:

• 19 – 25 години: Това е най-голямата група родилки, обхващаща близо 27% от всички раждания - над 5 500.

• 26 – 30 години: Втората по големина група е с дял от малко над 25%, или около 5 200 раждания.

• 31 – 35 години: Около 23% от жените стават майки в тази възраст (над 4 700), което затвърждава тенденцията за осъзнато и често отложено родителство.

• 36 – 40 години и над 40: На тази група се падат общо близо 17% от ражданията (над 3 500 случая), което е индикатор за напредъка на репродуктивната медицина и промяната в социалните норми.

• Под 18-годишна възраст: Тревожен остава делът на непълнолетните майки, които съставляват 8.1% от всички случаи (близо 1 700 раждания).

През 2025 г. в страната са регистрирани общо 50 241 живородени деца.

Статистиката отчита спад с малко над 6% (3 187 деца) спрямо предходната година, като коефициентът на обща раждаемост възлиза на 7.8‰.

По традиция се раждат повече момчета – 25 763 спрямо 24 478 момичета.

Статистически погледнато, на 1000 момчета се падат 950 момичета. Според данните, раждаемостта в България е изключително неравномерна. Най-много бебета спрямо броя на населението се раждат в областите Сливен (11.9‰) и Ямбол (9.4‰). В тези райони обикновено се отчита и по-високият дял на ранните раждания. На обратния полюс, с най-ниска раждаемост, са областите Смолян (4.6‰) и Кърджали (5.0‰).

Разпределението на живородените деца е 37 182 в градовете спрямо 13 059 в селата, но поради разликата в общия брой на населението, коефициентите на раждаемост са почти изравнени (7.8‰ в градовете и 7.7‰ в селата). През годината са регистрирани близо 850 случая на многоплодни раждания (огромното мнозинство от тях – близнаци).

Така двете медицински статистики за пореден път доказват няколко тъжни истини: че спада общият брой на ражданията, което е пряко следствие от намаляващият брой жени в детеродна възраст и общото застаряване на нацията; че все повече се отваря ножицата във възрастта на родилките - над 40% от жените раждат след 30-годишна възраст (модел, типичен за развитите европейски държави), но вече има дял от над 8% раждания при момичета под 18-годишна възраст представлява сериозно социално предизвикателство; и на трето място – че демографската криза не засяга равномерно страната, като някои области отчитат двойно по-висока раждаемост от други.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!