Все повече британци избират Варна за ваканционен, СПА и винен туризъм

Булфото

Община Варна се представя на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон, Великобритания - ключово събитие, обединяващо британския и световния туристически сектор. От 4 до 6 ноември се провежда 45-ото издание на форума, в който България участва с национален щанд от 400 м2, организиран от Министерството на туризма. Отчита се засилен интерес от страна на българските изложители – общини, туроператорите и хотелиерите, съобщиха от общинската администрация.

За поредна година Община Варна участва в изложението с цел да рекламира и популяризира морската столица като привлекателна дестинация не само за летен туризъм, а като комплексна дестинация с богата гама от възможности за пълноценно изживяване през всички сезони на годината.

Представен е пълният спектър от туристически възможности в региона, а посетителите на българския национален щанд могат да опознаят страната ни и в частност Варна и като винено-кулинарна дестинация и място за алтернативен, устойчив целогодишен туризъм. Предоставена е полезна и изчерпателна информация за предлаганите туристическите услуги, както и разнообразни предложения и начини за опознаване на забележителностите на града и региона, за безплатните пешеходни турове, за акцентите от многожанровия събитиен календар.

Посетителите на българския щанд проявяват засилен интерес към ваканционен, културен, СПА и уелнес и винен туризъм, посочват експертите от дирекция „Туризъм“ в Община Варна. Те допълват още, че провеждат предварително организирани срещи с травел блогъри, инфлуенсъри, представители на медии за представяне на богатото културно наследство на града, възможностите за развлечения и преживявания в региона. Туристически агенции проучват опциите за включване на различни обекти за посещение в обиколни пътувания. Традиционно най-голям е интересът към златното съкровище от халколитния некропол на Варна, отчитат експертите от Община Варна в изложението.

С представители на туроператори и авиокомпании се обсъждат възможностите за съвместни маркетингови инициативи, експедиентски посещения и опознавателни обиколки през следващата година. Важна новина от проведените срещи е намерението на швейцарската авиокомпания Edelweiss да разшири своята полетна програма от Цюрих до летище Варна през 2026 г.

България е разпознаваема и утвърдена ваканционна дестинация, позната с конкурентни цени и високо качество на услугите, посочват още експертите. По техни данни през последните години Варна също набира популярност на британския пазар, а красивите курорти, природните, културните и историческите дадености на региона привличат все повече вниманието на чуждестранните туристи. В сравнение с 2024 г., през 2025 г. британските туристи във Варна са се увеличили с 19%, като техният брой към 30.09.2025г. е бил над 7 000, с реализирани почти 28 000 нощувки. Перспектива за увеличаване на посещенията от острова е и целогодишната авиосвързаност на града ни с британската столица.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!