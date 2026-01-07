Все повече деца търсят помощ заради психически тормоз и семейни конфликти

Пиксабей

Над 25 хиляди са обажданията за изминалата година на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето, съобщава Нова. Сигналите за подрастващи в риск са 2 063. Най-често са свързани с психическо насилие, за психосоциалното и нравственото развитие, както и риск за здравето. Висок е и броят на случаите на пренебрегване. Данните сочат също сериозен дял на риска от физическо насилие, както и случаи, в които децата са въвлечени в родителски конфликти или са изложени на родителско отчуждение. През 2025 г. линията е регистрирала и значителен брой сигнали, свързани с отпадане на деца от образователната система, просия, безпризорност и скитничество, както и рискове, свързани с девиантно поведение. Наред с това продължават да се отчитат тревожни случаи на риск от сексуално насилие, ранно съпружеско съжителство и ранно майчинство.

Проведени са и 19 408 консултации с деца, младежи и възрастни, търсещи съдействие и информация. Данните показват, че момчетата се обаждат по-често от момичетата, но процентът на сигнали за риск сред обажданията е по-висок при момичетата.

Тийнейджърската възраст между 13 и 17 години е най-често срещаната група, която търси подкрепа. Трудностите в общуването, както между връстници, така и с възрастни продължава да е една от основните причини, децата да търсят консултация и съвет.

Нерядко има случаи на деца, които се свързват редовно с консултантите и споделят развитието на ситуацията, за която са потърсили съвет и подкрепа.

„Да се научим да чуваме децата е едно от най-големите предизвикателства пред нас, възрастните. Все още не умеем да споделяме, да се чуваме, да се поставяме на мястото на другия“, каза д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

За изминалата 2025 г. на чат приложението към НТЛД 116 111 са реализирани близо 1000 консултации. Онлайн консултация предпочитат предимно децата най-вече във възрастовата група 14 г. – 16 г. Чат приложението е на разположение на децата всеки ден от 8:00 до 20:00 часа. То е достъпно чрез официалната интернет страница на НТЛД www.116111.bg

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!