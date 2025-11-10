Все повече фирми фалират в Австрия

Пиксабей

Броят на фалитите на предприятия в Австрия след първите три тримесечия на 2025 г. е достигнал 5145, което представлява увеличение със 7 на сто спрямо същия период на предходната година. Това съобщи Статистическата служба на Австрия, цитирана от агенция АПА и електронните медии.

Само през третото тримесечие са отчетени 1626 фалита, с 6,5 процента повече спрямо същия период на 2024 г. Най-засегнатите сектори са финансовите и другите услуги (468 фалита), търговията (274), строителството (245), както и хотелиерството и ресторантьорството (203).

В същото време броят на регистрациите на нови предприятия през юли, август и септември е 15 813, спрямо 15 761 през същия период на 2024 г. Най-много нови регистрации има в сектора на услугите, като според властите тези данни трябва да се разглеждат като декларации за намерения, а не непременно като реални създавания на фирми. Въпреки това те служат като ранен индикатор за икономическата активност.

През третото тримесечие най-много регистрации са направени в финансовите и другите услуги (4830), личните услуги (3474) и търговията (2879). Значително по-малко нови предприятия са регистрирани в секторите транспорт (687), строителство (840) и производство на материални блага (993), уточнява статистическата служба, предаде БТА.

През 2024 г. в Австрия са отчетени около 6550 фалита, като по-високи стойности са регистрирани единствено през 2005 г. (над 7000) и 2009 г. (6900). Според Асоциациите за защита на кредиторите, тенденцията е леко възходяща, като до края на 2025 г. се очакват между 6500 и 7000 фалита.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!