Снимка: Пиксабей

Все повече германци обмислят живот и работа извън родината си. Ново проучване показва, че интересът към чуждестранни работодатели е нараснал значително, а сред основните причини са по-високите доходи и по-доброто качество на живот.

Над 288 000 германски граждани са напуснали страната в рамките на една година, показват данни на Федералната статистическа служба на Германия, предава БНР. Според ново проучване тенденцията продължава, като от 2020 г. интересът към работа в чужбина се е увеличил повече от два пъти.

Особено силно желание за емиграция проявяват хората с високи доходи. Повече от половината анкетирани с месечен нетен доход на домакинството над 6000 евро са проучвали възможности за работа зад граница през последните 12 месеца. Две трети от участниците в изследването признават, че обмислят кариера извън Германия, а близо една трета вече активно са кандидатствали за работа.

Над три четвърти от желаещите да заминат искат да останат в чужбина за години или постоянно. Основните мотиви са по-високите заплати и по-доброто качество на живот.

Значителна част от анкетираните посочват също по-ниските данъци, по-малката осигурителна тежест и по-благоприятния климат в други държави. Най-предпочитаната дестинация остават Съединените щати, следвани от Великобритания и Швейцария. Засилва се интересът и към Обединените арабски емирства, Индия и Австралия.

Експерти предупреждават, че засиленото желание за емиграция е сигнал за нарастващо недоволство от условията за живот и работа в Германия.

В същото време страната продължава да привлича голям брой висококвалифицирани специалисти от чужбина, особено в сферите на информационните технологии, инженерството и научните изследвания.

Редактор "Екип на Петел",

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