Все повече хървати се връщат от Германия и все по-малко емигрират там

Германия отчита продължаваща тенденция на намаляване на миграцията от Хърватия, като за трета поредна година повече хора са се преселили от Германия в Хърватия, отколкото в обратната посока, показват данни на Федералната статистическа служба на Германия, публикувани във Висбаден и цитирани от хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1.

През 2025 г. от Хърватия в Германия са се преселили 10 346 души, докато 20 504 души са напуснали Германия и са се установили в Хърватия, показват статистическите данни. Така тенденцията на нетната миграция от Германия към Хърватия се запазва и през миналата година. За последен път през 2022 г. повече хърватски граждани са пристигнали в Германия, отколкото са се върнали в родината си, предаде БТА.

Данните показват и значителна промяна спрямо предходното десетилетие. През 2016 г., в разгара на трудовата миграция към Германия след присъединяването на Хърватия към Европейския съюз през 2013 г., броят на пристигналите от Хърватия е надвишавал с около 30 000 души броя на завърналите се в нея.

Същевременно Германия отчита общ спад на имиграцията. През 2025 г. в страната са пристигнали около 1,48 милиона души, което представлява намаление с 13 процента спрямо предходната година. За същия период 1,25 милиона души са напуснали страната.

Според германските власти намаляването на имиграцията се дължи преди всичко на по-малкия брой бежанци и лица, търсещи убежище. През 2024 г. Германия въведе по-строг граничен контрол, а правителството на канцлера Фридрих Мерц постави ограничаването на незаконната миграция сред основните си приоритети.

