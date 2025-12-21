Все повече хора използват изкуствения интелект като психотерапевт

Снимка: Пиксабей

Наричат се ChatGPT, Claude или Le Chat. Все повече потребители споделят личните си проблеми с тези изкуствени интелекти, сякаш са техни терапевти. Това е рискова практика, но за някои хора тя помага да изразят емоциите си с думи. France 24 разследва тази тенденция, която е едновременно тревожна и привлекателна, посочва БГНЕС.

Пиер* (името е променено) преживял необичайно прозрение по време на Камино де Сантяго. През лятото на 2024 г. ChatGPT се оказал приятен довереник. Хиляди въпроси – лични, професионални, дори метафизични – вълнували 48-годишния собственик на бизнес.

„Беше интересно, защото ChatGPT ми позволи да говоря за абсолютно всичко, по всяко време, с „някого“, който е образован, има достъп до огромна база данни и ми дава обратна връзка, на която после аз самият отговарях с контрааргументи“.

Подобно на Пиер, 39% от французите вече „активно“ използват генеративен изкуствен интелект. А „техническите“ приложения – като писане на фактура или служебен имейл – все по-често отстъпват място на лични употреби, сочи проучване, публикувано през април 2025 г. от Harvard Business Review.

Във Франция 10% от потребителите признават, че разговарят с изкуствен интелект, за да повишат самочувствието си.

Да се почувстваш като в „Матрицата“ с ChatGPT

„Личното развитие“ е област, в която качеството на някои отговори на ChatGPT и подобни платформи действително може да впечатли, признава Людовик Самален, психиатър в университетската болница в Клермон-Феран. „Но тези инструменти не са създадени за тази цел и затова могат да дават неподходящи отговори“.

Юджийн Торес, 42-годишен нюйоркчанин без предишна психиатрична история, изпаднал в психоза след интензивни разговори с ChatGPT – до 16 часа на ден. Чатботът го убедил, че живее в симулация като в „Матрицата“ и че трябва да скочи от сграда, за да полети.

Компанията Morpheus Systems, специализирана в разработката на изкуствен интелект, е тествала десетки модели с послания, съдържащи налудничави или мистични идеи. Резултатът: GPT-4o, стандартният модел на ChatGPT, е потвърдил тези заблуди в 68% от случаите.

Печеливша зависимост

„Първоначално компании като OpenAI, Anthropic или Google не са смятали, че основната употреба ще бъде личното консултиране и менторство“, обяснява Антонио Казили, професор в Télécom Paris, в списание Society.

Но създаването на зависимост обслужва търговските цели на производителите. „Колкото по-зависим си, толкова повече плащаш. За гигантите в сферата на ИИ целта е да привлекат и задържат вниманието ни“, обобщава Лоранс Девилер, специалист по етика на изкуствения интелект в Сорбоната и автор на книгата „Изкуствен интелект – ангел или демон? Новият свят на невидимото“.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!