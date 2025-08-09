Булфото

Все повече мъже и жени искат да бъдат част от Военноморските сили (ВМС), избират при нас своя път за реализация, каза тази вечер командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов в обръщението си към гостите на тържественото събрание-концерт, посветено на 146-ата годишнина от основаването на военния флот. Сред тях бяха министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Михайлов припомни, че началото е поставено на 12 август 1879 година и от тогава до днес българските военни моряци всеотдайно, с достойнство и чест изпълняват своите задачи. Най-голямата задача на ВМС е да осигурят суверенитета на страната ни, подчерта контраадмиралът. Той посочи още, че военните конфликти по света стават все повече и бойният флот трябва да е готов да стои на поста си като преграда срещу всеки враг.

Командирът подчерта, че ВМС непрекъснато се развиват. Освен върху новите многоцелеви кораби, които се очаква да бъдат пуснати на море, той се спря и върху придобиването на нови системи, автономни подводни апарати. По думите му тези придобивки обаче водят и до нови предизвикателства, тъй като изискват наличие на подготвени и висококвалифицирани хора, предаде БТА.

