Все повече млади хора даряват кръв във Варна и областта

Ръст на броя на младите хора между 18 и 25 години, които даряват кръв, отчитат от Районния център по трансфузионна хематология във Варна. Ръстът е около 3%, но това е голям напредък, а целта е през следващата година процентът да се увеличи. Това подчерта за Радио Варна и предаването "Новият ден" ръководителят на кръвния център - д-р Мирела Кирякова.

И през 2026-а в областта ще се проведе кампанията "Дари кръв - спаси живот!", организирана заедно с Областната администрация и с медиен партньор – Радио Варна, допълни д-р Кирякова. Очакванията са акцията да започне през март или април и да обиколи колкото се може повече населени места от областта. Ще обхванем и училищата в тези райони. Искаме тази година да отправим послание към студентите, към учениците, към младите – те са източник на позитивна енергия, обобщи Кирякова.

През тази година от Кръвния център планират да надградят сътрудничеството си с партньорите и да включат още една институция, която е тясно свързана с образованието и младите хора. Коя е тя обаче ще стане ясно скоро, издаде Кирякова. С нея в "Темата на деня" разговаряха Иван Барбов и Александър Йорданов.

