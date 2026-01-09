Все повече млади хора предпочитат Приюта за бездомни във Варна

Пиксабей

Пада възрастта на потребителите в Приюта за временно настаняване за бездомни хора във Варна. Заради ниските температури екип на приюта снощи е обиколил възлови места в града. Хората от улиците са настанени на топло, само една жена е отказала и е останала навън. Това обобщи за Радио Варна и предаването "Новият ден" директорът на институцията Марко Марков.

Всички места в приюта са заети, но хора в нужда не се връщат, особено в зимните месеци. Стараем се навън да няма останал бедстващ човек в студеното, обобщи Марков. Сигнали се подават на 112, припомни той.

Тревожна е тенденцията все повече млади хора да бъдат настанявани в приюта. Те лежат по цял ден тук, защото нищо не се плаща. Предлагаме да им намерим работа, но повечето от тях отказват, коментира още директорът на Приюта за временно настаняване за бездомни хора във Варна. С него разговаря Мартин Николов.

