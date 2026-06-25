Все повече морски специалисти избират работата на брега

кадър: Петел

Увеличават се морските специалистите у нас, които започват работа в индустрията на брега. През последните години международни морски компании постепенно преместват част от дейността си в България и разкриват позиции на сушата – в логистика, управление на флота, техническа поддръжка и морски услуги.

Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" капитан Светослав Цонев от Българската асоциация на морските капитани.

Професията на моряка остава една от най-динамичните и търсени в света, но се налага и тенденцията за реализация извън кораба, каза той.

Цонев посочи, че българските кадри са сред най-търсените.

Има интерес за български кадри. Морската гимназия и Военноморското училище продължават да подготвят хора за професията, коментира капитан Цонев.

Въпреки рисковете и предизивкателствата, които крие морската професия, тя остава привлекателна. Освен доброто заплащане, тя предлага възможност за международен опит, напомни Цонев.

Професията е динамична, изпълнена с предизвикателства. Работим, прибираме се при близките си и след това започва следващият контракт, казва капитан Цонев.

В международните екипажи днес работят моряци от различни държави, а българските специалисти продължават да са сред добре оценяваните кадри на световния пазар.

Наред с това индустрията се променя и технологично, все повече процеси се автоматизират, но според капитан Цонев човешкият фактор остава незаменим.

Говори се много за автономни кораби, но това е далеч в бъдещето. Корабите работят в непредсказуема среда и имат нужда от хора, категоричен е той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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