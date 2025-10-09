реклама

Все повече щъркели избират България: Над 7700 двойки отгледаха 17 хиляди малки

09.10.2025 / 22:00 0

Булфото

Повече щъркели в България - това показват резултатите от преброяването на най-чаканите пролетни гости у нас.

С повече от една трета се е повишила популацията на гнездящите птици, показват данните от годишното им преброяване.

У нас е имало 7700 щъркелови двойки, а които са отгледали над 17 хиляди малки.

Най-много гнезда са се свили в Хасково, Пловдив и София, а рекордьорът е село Баня, община Разлог, с цели 51, предаде бТВ.

 

