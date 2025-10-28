Все повече варненци изхвърлят отпадъците си разделно

Булфото

Варна продължава да увеличава количеството разделно събирани отпадъци, съобщи днес в предаването "Новият ден" Яна Стоянова, регионален мениджър на "Еко Партнърс България". От старта на организацията изхвърлянето на разделно събрани отпадъци в града се е утроило.

Жълтите контейнери за пластмаса и метал се обслужват със специални камиони с кран, а зелените за стъкло и хартия – със самосвали. След събиране отпадъците се транспортират до сепарираща инсталация в с. Тополи, където се разделят по видове и се изпращат за рециклиране предимно в чужбина. Почти 90% от рециклираната хартия например се обработва извън страната, каза Стоянова.

Във Варна в момента има 745 жълти и 676 зелени контейнера, а бройката им се увеличава само при необходимост и налична инфраструктура, допълни Яна Стоянова. Тя обясни, че не всички контейнери са част от системата за разделно събиране – някои цветни съдове се обслужват по частни договори и не участват в общата схема. Също така, стъклени бутилки с боя или лепила, крушки и луминисцентни лампи не бива да се смесват със зелените контейнери за опаковки, тъй като те не могат да бъдат рециклирани заедно. Стиропорът в момента не се рециклира у нас, припомни Стоянова. Тя поясни, че не е случайно, че отворите на зелените контейнери са толкова малки - те са предназначени за изхвърляне на буркани, шишета и др., а не на стъклопакети и други големи отпадъци, поясни експертът. Тя припомни, че когато изхвърляме разделно, не трябва да оставяме течности в бутилките и те не бива да бъдат замърсени.

От екипа ѝ призовават гражданите да се включат в националната кампания "Купи, ползвай, рециклирай", за да гарантират, че всяка бутилка и опаковка попадат на правилното място и ще бъдат ефективно рециклирани.

