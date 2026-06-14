Все повече жители на варненското село Гроздьово гласуват в следобедните часове

Снимка: Булфото, архив

Избирателната активност на частичните избори за кмет на село Гроздьово, община Долни чифлик, към този час е 35,92 процента. Своя вот са упражнили 707 от общо 1968 избиратели, имащи право на глас, предава Радио Варна.

Изборният ден протича спокойно, като до момента не са постъпвали сигнали за нарушения или проблеми, съобщават от изборната администрация.

Днес жителите на Гроздьово избират нов кмет измежду четирима кандидати. Гласуването се извършва в три секционни избирателни комисии, като във всички секции е осигурена възможност за машинно гласуване.

До провеждането на частичните местни избори се стигна след оставката на досегашния кмет Ирхан Хасан. Пълномощията му бяха прекратени с решение на Общинската избирателна комисия в Долни чифлик от 20 март тази година.

Редактор "Екип на Петел",

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