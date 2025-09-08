Всеки да помни контролната цифра на ЕГН-то си

Пиксабей

Единният граждански номер (ЕГН) е не просто поредица от числа — той е нашият цифров подпис в административната система на България. Всяко ЕГН е строго индивидуално, закодиращо в себе си рождената дата, пола, мястото на първа регистрация и специална, последна цифра – т.нар. контролно число. В тази статия ще разгледаме какво означават отделните компоненти на ЕГН-то и как можем сами да изчислим последната му цифра.



Кога се появява ЕГН



Макар масовото въвеждане на ЕГН в България да започва през 1977 г., опитите за цифрова идентификация на гражданите започват още през XIX век. Мидхат паша, османски управител в Русе, за първи път прилага система на подреждане по номера в едно домакинство – своеобразен предшественик на съвременната гражданска регистрация.







По-късно, с приемането на закона за регистър на населението през 1920 г., България прави още една стъпка към систематизирането на информацията за своите граждани. И така, с постановление на Министерски съвет от 1977 г., в рамките на ЕСГРАОН (Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението), всеки жив български гражданин получава свой уникален номер.



Как е структуриран ЕГН?



ЕГН съдържа точно 10 цифри. Всяка от тях има строго определено значение:



Първите 6 цифри са датата на раждане:



Година: първите две цифри (напр. 61 за 1961 г.)



Месец: вторите две цифри (01 до 12 за XX век; 21–32 за XIX в.; 41–52 за XXI в.)



Ден: последните две от този блок (от 01 до 31)



Следващите 3 цифри – от 7-а до 9-а – съдържат:



Номер на първата регистрация в даден административен район (код на областта)



Полът на лицето – четна цифра означава мъж, нечетна – жена



Последната, 10-та цифра, е т.нар. контролна цифра, която служи като механизъм за верификация.



Как се изчислява контролната цифра?



Контролната цифра не се избира произволно. Тя се получава чрез специална формула, базирана на тежести, присвоени на всяка от първите 9 цифри.



Тежести по позиции:



Позиция 1 - цифрата се умножава по 2



Позиция 2 - цифрата се умножава по 4



Позиция 3 - цифрата се умножава по 8



Позиция 4 - цифрата се умножава по 5



Позиция 5 - цифрата се умножава по 10



Позиция 6 - цифрата се умножава по 9



Позиция 7 - цифрата се умножава по 7



Позиция 8 - цифрата се умножава по 3



Позиция 9 - цифрата се умножава по 6



Изчисляваме с някакво примерно ЕГН(ABCDEFGHI)



A x 2 + B x 4 + C x 8 + D x 5 + E x 10 + F x 9 + G x 7 + H x 3 + I x 6 = Число



Делим получения резултат на 11:



Числото / 11 = цяла част + остатък. Този остатък трябва да е равен на последната цифра от взетия ЕГН.



Ако остатъкът е 10, се записва 0.



Така, ако изчисленията не съвпадат с последната цифра в дадения ЕГН, това е индикатор, че номерът е невалиден.



Защо контролната цифра има значение?



Контролната цифра изпълнява важна роля в системата за защита срещу грешки при въвеждане или фалшифициране на данни. Тя служи като последна бариера – ако в някои от другите 9 символа има грешка, контролната цифра ще покаже несъответствие и ЕГН-то ще бъде разпознато като невалидно.



Да разчетеш своето ЕГН е не само любопитно занимание, но и полезно познание за това как работи българската система за гражданска идентификация. Сега, когато вече знаеш как се формира контролната цифра, можеш сам да провериш дали едно ЕГН е коректно — без да ползваш компютър или специални програми. Единственото, което ти трябва, е лист хартия, химикал и малко аритметика, пише actualno.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!