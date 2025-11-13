Всеки пети чуждестранен работник у нас е узбекистанец

Пиксабей

Нелегални посреднически фирми от Узбекистан изпращат в България работници с обещанието за 5000 лева заплата. Сблъсъкът с реалността отказва хората да останат, а ощетени са работодателите. Как да се избегнат тези капани и как да се подобрят икономическо търговските връзки между двете държави обсъждаха днес в Русе представители на правителството на Узбекистан, работодателски организации и бизнесът.

Всяко пето разрешително за работа у нас е издадено на граждани от Узбекистан. В Русе от началото на годината легално се трудят 62 служители от Узбекистан. Често обаче кандидат-работниците използват пристигането в шенгенското пространство, за да преминат безпроблемно в трета държава.

"Пристигат на летището, изчезват и ние по никакъв начин не можем да си търсим правата, защото на концесионерските фирми, с които сме работили, сме платили част от сумата, поемаме им всички разходи.", посочва в ефира на БНТ председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите – Русе Мая Русанова.

Оказва се, че много наши работодатели контактуват с нелицензирани фирми в Узбекистан, които подвеждат с нереални обещания и двете страни.

„Когато хората ни дойдат тук, очакват заплата 4 -5 хиляди лева. Затова е важно да се знае, че в Узбекистан работят 40 лицензирани организации за трудова миграция. Има и подготвителни програми, които за съжаление не предлагат базово обучение по български език, но дават насоки за стандарта и културата на България. За жалост, много хора не знаят Узбекистан и нейните възможности. 60% от населението са млади хора, готови да работят. И след като тази година се присъединихте към Шенген, следим внимателно бизнес процесите у вас, особено в сектор строителство." Това заяви Шерзод Сабиржонович – първи секретар на Департамента по консулско-правни въпроси към Министерството на външните работи на Узбекистан.

Остава проблемът с тромавите процедури по издаването на визи на желаещите от Азия да работят у нас.

Според председателя на Русенска търговско-индустриална камара Милен Добрев "бюрокрацията все още я има. Няма как един бизнес да си планира наемане на работна ръка, която ще се случи да речем след девет месеца."

Данните на Министерството на икономиката сочат, че износът на страната ни за Узбекистан през миналата година се е увеличил на близо 64 милиона долара, а преките инвестиции от Узбекистан в България възлизат на 5,7 милиона евро.

