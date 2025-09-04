Всеки шофьор трябва да знае метода с огледалата за паркиране назад

Пиксабей

Паркирането на заден ход може да бъде предизвикателство дори за опитни шофьори, особено когато мястото е тясно. Но има един лесен трик, който може да превърне този процес в детска игра, като ви помогне да прецените разстоянието до бордюра или до другите коли с точност, пише automedia.investor.bg.

Този трик се нарича "методът на огледалата". Ето как работи: когато паркирате на заден ход, просто спуснете страничните огледала надолу, така че да виждате задните гуми на автомобила. Това ви дава ясна видимост на бордюра и разстоянието до него. Така можете да маневрирате с прецизност и да избегнете нежелани драскотини по джантите или гумите.

Методът е ефективен, защото премахва "сляпата зона" около задните колела. С нормална настройка на огледалата, вие виждате само общата картина, но не и малките детайли, които са решаващи при паркиране. Спуснете ли огледалата, получавате точна информация за положението на гумите, което ви дава пълен контрол върху маневрата.

След като паркирате, можете просто да върнете огледалата в нормалното им положение. Някои по-нови автомобили имат дори автоматична функция, която прави това вместо вас.

С този трик, паркирането на заден ход става много по-лесно и безопасно. Опитайте го следващия път и ще се уверите сами в неговата ефективност.

