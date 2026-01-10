Всеки втори българин заявява толерантност към ЛГБТИ

Пиксебей

Забраните за пропаганда на нетрадиционната сексуална ориентация в Закона за училищното образование по-скоро изострят конфронтацията и не решават нито един от реалните проблеми в образованието. Това показва социологическо проучване на "Алфа Рисърч" по поръчка на фондация "Глас". То се извършва за трета поредна година и отчита нарастване на подкрепата към ЛГБТИ хората, като всеки втори вече заявява толерантност към различните, предаде БНТ.

Нагласите към ЛГБТИ хората се влияят отчетливо при изострена публична риторика на политици и организации - показва сравнителния анализ в социологическото проучване.

"Когато разговорът и обстановката са спокойни, когато няма така по-радикални дискусии по тези въпроси, тогава голяма част от хората проявяват разбиране към ЛГБТИ хората към техните проблеми", заяви Геновева Петрова, съуправител на агенция "Алфа Рисърч".

"Почти всеки втори определя себе си като толерантен към ЛГТБИ хората както и нараства и мнението, че човек не би променил отношението си ако негов близък е ЛГБТИ човек", коментира Симеон Василев, председател на фондация "Глас". Той добави, че Процентът, който се увеличава трайно близо с една трета от 2023 г. досега, е всъщност одобрението за юридическо регламентиране или признаване на еднополовите бракове и съюзи."

