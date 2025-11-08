Всички, които свирят на пиано, празнуват днес

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Денят на пианиста се отбелязва ежегодно на 8 ноември от 2014 г. насам. Празникът няма официален статут, но благодарение на интернет и музикалните общности, той става все по-известен. Това говори за желанието на активистите да превърнат празника в международен ден, който да обедини не само пианистите, но и всички фенове на този музикален инструмент. В интернет могат да се намерят вариации за обосновката на датата на Деня на пианиста, но всички те са по-скоро легенди.

Пиано музиката, възникнала през 18 век, бързо набира популярност и се разпространява през втората половина на века, след като самият инструмент е узрял, превръщайки се в логично развитие на своите предшественици - клавесин и клавикорд. Италианският майстор Бартоломео Кристофори се смята за създател на пианото. Инструментът, чийто механизъм се е развил и узрял предимно през 18 век, в момента има две разновидности: роял и пиано (с хоризонтални и вертикални аранжименти на струните).

Историята е дала на света имената на брилянтни, великолепни пианисти, всеки от които е допринесъл за неговото развитие и усъвършенстване на техниките за музикално изпълнение. Всеки от тях е притежавал уникални способности и неподражаема техника, превръщайки звука в наистина жива, нематериална субстанция, способна да предаде невероятно широк спектър от емоции, притежаваща сила, характер и жизненост, предизвикваща дълбоки психоемоционални преживявания у слушателя, от възвишен екстаз до тъга и сълзи.

Съдбата на един от известните пианисти на 20-ти век, Владислав Шпилман, по време на Втората световна война е в основата на филма „Пианистът“.

Що се отнася до самия празник, постепенно се развива традиция за организиране на концерти, посветени на Деня на пианиста, като броят на тези концерти непрекъснато нараства в различни страни. По един или друг начин, 8 ноември постепенно се превръща в истински професионален празник с международно значение, отбелязван не само от пианисти, но и от любители на пианото, ученици по пиано, учители и дори от майсторите, които създават този уникален музикален инструмент.

