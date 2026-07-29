Всички 238 пасажери и екипаж от затъналия в Дунав круизен кораб са евакуирани

Напълно приключи евакуацията на всички 238 пасажери и екипаж от круизния кораб под швейцарски флаг, който заседна в българския участък на река Дунав край Видин. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Гранична полиция“ - Русе.

Туристите вече са трансферирани с автобуси, за да продължат маршрута си, като за повечето от тях е организиран транспорт до летището в Букурещ.

През днешния ден плавателният съд остава в района на 817-ия речен километър. От властите уточняват, че местоположението му не пречи на корабоплаването и не блокира основния плавателен път.

Както вече стана ясно корабът е пътувал за румънското пристанище Гюргево, като е трябвало да акостира във Видин за зареждане с провизии и питейна вода. До инцидента и последвалата спасителна акция се стигна в нощта срещу вторник заради съчетание от ниско ниво на водата и силно намалена видимост.

И това лято, на продължително засушаване и високи температури в Централна и Източна Европа, доведе до драстичен спад в нивото на река Дунав.

Редактор "Екип на Петел",

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