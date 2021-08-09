Всички 51 деца са победители в регата Одесос. Резултатите:

Снимка: Пресслужба Черно море-Бризц

Всички 51 деца от 7 до 18 години са победители в регата Одесос. Тя се проведе във Варненското езеро пред базата на Черно море Бриз.

Резултатите:

Клас Оптимист

Генерално класиране

1. Борислав Николов, Порт Варна

2. Александър Ганев, Циклон Поморие

3. Пламен Бойков, Циклон Поморие

Клас Оптимист, момчета младша:

1. Борислав Николов, Порт Варна

2. Кристиян Врашев, Циклон Поморие

3. Филип Станоев, Порт Варна

Клас Оптимист, момчета старша

1. Александър Ганев, Циклон Поморие

2. Пламен Бойков, Циклон Поморие

3. Христо Калчев, Порт Варна

Клас Оптимист, момичета младша:

1. Александра Георгиева, Циклон Поморие

2. Никол Бургазлиева, Циклон Поморие

3. Рея Парушева, Циклон Поморие

Клас Оптимист, момичета старша:

1. Адриана Петкова, Черно море Бриз

2. Кемала Парушева, Циклон Поморие

3. Рая Косева, Черно море Бриз

Клас 4,7

1. Мартин Методиев, Черно море Бриз

2. Рафаел Арианто, Черно море Бриз

3. Атанас Антонов, Порт Варна

Клас Кадет:

1. Никола Каразлатев/Владимир Обрешков, Черно море Бриз

2. Димана Колева/Марио Бойков, Компас

3. Теодор Чолаков/Георги Атанасов, Черно море Бриз

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