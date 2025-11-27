Всички чакаха тази функция на Waze

Кадър Уейз

След дълъг период на застой, приложението Waze, базирано на общността и особено популярно заради алтернативните си маршрути и сигналите за трафика, най-накрая започва да се развива. След като започна да пуска гласово активирани актуализации за трафика, за да не докосвате телефона по време на шофиране, Waze сега предлага нова, дългоочаквана функция за лекота на използване и удобство. Най-важното е, че тя ще опрости навигацията в самото приложение, пише automedia.investor.bg

Досега, когато смартфонът беше свързан с Android Auto, използването на Waze на телефон се ограничаваше до показване на инструкции за навигация завой по завой, без възможност за взаимодействие с приложението. За да промените маршрут, трябваше да изключите телефона или екрана на таблото, което прекъсваше текущата навигация. Сега на екрана се появява известие, информиращо потребителите, че е възможно да търсят, планират и управляват пътуванията си директно от смартфона си, като в същото време се запазва четливостта на навигацията на картата на екрана на автомобила.

Накратко, вече не е необходимо да изключвате смартфона си, за да си върнете контрола върху Waze. Тази нова функция е особено ценна за шофьори, чиито превозни средства нямат сензорен екран или имат бавен такъв, какъвто все още е по-голямата част от автомобилите на пътя. Същото важи и за случаите, когато автомобилът има например обикновен навигационен циферблат (като някои Mazda или BMW) и трябва да въведете адреса на дестинацията буква по буква, като го въртите.



Новата функция беше тествана в бета версия в продължение на няколко месеца и пусната в ограничен режим за известно време, но сега е достъпна за повечето потребители на Android чрез стабилната си версия. За тези, които не я видят веднага, актуализация на приложението или принудително рестартиране могат да я активират.

Това подобрение доближава Waze до Google Maps, който позволява това мобилно взаимодействие от 2023 г. Waze обаче все още изостава от Maps в някои области. Например, все още не поддържа безжични актуализации за Android 16, нито изкуствения интелект Gemini, въведен наскоро в екосистемата на Google. Най-важното е, че не предлага еквивалентни услуги за наличие на зарядни станции или взаимодействие с туристически атракции, барове или ресторанти.

