Всички купуващи препарати за миене на съдови са предупредени

Всеки, който купува течност за миене на съдове, е призован да направи промяна през 2026 г., за да помогне за намаляване на въздействието върху нашите морета.

Течността за миене обикновено се предлага в пластмасова бутилка и домакинствата в Обединеното кралство преминават през милиони пластмасови бутилки течност за миене всяка година, предаде Експрес.

Според Ecover по-малко от половината пластмасови бутилки, направени за домакински предмети, са били събрани за рециклиране и само 7% от събраните са били действително рециклирани

Но от друга страна, 12,7 милиона тона пластмасови бутилки завършват в морето всяка година, оказвайки огромно въздействие върху морския живот.

Сега фирмата призовава хората да спрат да купуват нови пластмасови бутилки с течност за миене на съдове и вместо това да купуват пълнители.

Ecover каза: „През 2016 г. по-малко от половината от всички пластмасови бутилки бяха събрани за рециклиране и само 7% от тях бяха превърнати в нови бутилки.

„Произтичащото въздействие върху водните пътища и морския живот е, казано направо, ужасяващо – с приблизително 12,7 милиона тона, които завършват в океаните всяка година.

„Защо да топите бутилка, за да направите бутилка, когато вече имате бутилка? Изглежда доста лудо, когато го кажеш на глас. Но откъде да започнем с тази пластмасова бутилка за многократна употреба?

„Независимо дали е течност за миене, перилен препарат или препарат за почистване на тоалетна, можете да го заредите в една от над 700 станции за зареждане на Ecover. Намерете ги в местния магазин за здравословни храни, магазин за нулеви отпадъци или някои по-големи супермаркети.

Тези, които все пак искат да си купят течността Fairy, имат на разположение и еко опция.

Fairy продава картонена опаковка за своите пластмасови бутилки, която ви позволява да напълните типична бутилка с течност Fairy „повече от два пъти“.

От Fairy казват: „Картонената кутия за пълнене с антибактериална течност за миене на съдове Fairy Max Power ви позволява да напълните отново обърнатата си бутилка от 370 ml повече от два пъти и ви помага да спестите до 85% от пластмасата. Пълнителят е рециклируем.

„Бутилката Max Power без обръщаща се капачка ви дава изключително удобното почистване на Fairy. Помага ви да излезете от кухнята по-бързо, като прави миенето на чинии бързо и лесно.“

