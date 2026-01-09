Всички машини за билети в автобусите във Варна вече връщат ресто в евро

Кадър Фб

След извършени допълнителни софтуерни и технически актуализации, всички машини за продажба на билети в автобусите на градския транспорт вече връщат ресто при покупка. На устройствата ще бъдат поставени нови информационни стикери, указващи, че машините връщат ресто и работят само с евромонети 1 и 2 евро, както и евроцентове, съобщават от ОП ТАСРУД, което поддържа системата.



От предприятието напомнят, че машините не приемат банкноти и не работят с левове, тъй като представляват вендинг автомати, които поддържат разплащане само с една валута - евро, независимо от преходния период за двойно разплащане в страната.



За улеснение на пътниците остава възможността за закупуване на билети чрез мобилното приложение TicketVarna, както и чрез абонаментни карти за пътуване в обществения транспорт.



ОП ТАСРУД благодарят на гражданите и гостите на Варна за проявеното търпение и разбиране.

