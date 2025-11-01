Всички мъже над 50 години задължително минават профилактика за рак на простата

Пиксабей

Изкуственият интелект подпомага откриването на онкологичното заболяване

Профилактиката за рак на простата за мъже на 50 години е задължителна, а ако имат родител с онкологично заболяване, дори 45-годишните трябва да се изследват. Това заяви началникът на отделението по Урология на Университетска болница „Медика" в Русе д-р Румен Котов, цитиран от БТА.

Специалистът участва в беседа за мъжкото здраве, част от кампанията Мовембър.

"Най-често съветвам мъжете, ако се събудят през нощта да отидат до тоалетна или видят промяна в урината, или струята изтънява, да потърсят лекар. Ако се случи някаква неудача сексуална, така наречените еректилни дисфинкции, да не чакат да се повтаря всяка вечер, след първата "засечка" да потърсят уролог", каза д-р Котов.

Той добави, че ако един мъж е на 45 години и знае, че баща му или чичо му имат рак на простата, или майка му има рак на гърдата, за него е задължителен скриниговият преглед с изследване на простатоспецифичен антиген.

"Тук искам да отбележа, че този антиген е органоспецифичен, не е раковоспецифичен, така че той не поставя диагнозата. Изследват се и двете фракции, но интерпретацията трябва да се извърши от уролога, който е назначил изследването", поясни още д-р Котов.

Той отбеляза, че с новите методи на изследване и магнитния резонанс, който се извършва, ненужните биопсии са намалели значително. Вече има и новости в извършването на биопсията с помощта на изкуствен интелект.

"Фузия между два образа от магнитния резонанс и от ехографското изследване, тогава вече изкуствен интелект насочва къде да бъде извършена биопсията точно в таргетната зона плюс цялата останала част на простата, с което доказването на онкологичното заболяване е по-достоверно", обясни д-р Котов.

Лекарят допълни, че доказаното онкологично заболяване не е смъртна присъда. "Със съвременните начини на лечение не само се удължава продължителността на живот, но се осигурява много добро качество на живота", отбеляза още д-р Румен Котов.

