Всички незаконно преминали от Мароко в испанския анклав Сеута вече са върнати

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На практика всички, които са преминали незаконно от Мароко в испанския анклав Сеута, вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Това съобщиха от ирландското председателство на Съвета на ЕС след извънредна среща на посланиците на държавите от Общността. Те подготвиха насрочената за утре видеоконференция на министрите на вътрешните работи.

Общата оценка на партньорите от ЕС е, че ситуацията е била овладяна бързо. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70.

Страните членки на ЕС изразиха силна солидарност с Испания и оцениха високо бързите действия на нейните власти.

По-рано днес председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания, припомня БНР. В писмо до испанския премиер Педро Санчес тя поздрави испанските власти за бързото връщане на мигрантите и изтъква, че съвместната работа на Испания и Мароко е предотвратила придвижването им към континенталната част на страната и към останалата част на Европа.

Решителната реакция е предотвратила по-нататъшно влошаване на ситуацията и допълнителни човешки жертви, изтъква Фон дер Лайен. Тя приветства и предприетите от Мадрид мерки за възпиране на нови незаконни преминавания, включително засиленото наблюдение по морската граница.

В писмото тя подчертава, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания.

"Фронтекс" е в готовност да засили присъствието си в Сеута и по други участъци от външните граници на ЕС, а Европол и Агенцията на ЕС за убежището могат да окажат съдействие при необходимост.

Мароко остава ключов стратегически партньор на ЕС в борбата с незаконната миграция и каналджийските мрежи, допълва Фон дер Лайен.

Като приоритети за бъдещите действия тя посочва пет направления: засилване на сътрудничеството с партньорските държави за ограничаване на незаконната миграция, по-нататъшно укрепване на външните граници, изграждане на системи за ранно предупреждение, разбиване на каналджийските мрежи и по-ефективно връщане на незаконно пребиваващите мигранти.

Редактор "Екип на Петел",

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