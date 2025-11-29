Всички обвиняеми по аферата "Исторически парк" остават в ареста

Булфото

Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за седем задържани при акция на Софийската градска прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията. Акцията беше извършена преди дни.

По-рано в хода на заседанието прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за всички привлечени като обвиняеми. Защитниците на обвиняемите пледираха да не се дава ход на делото.

Съдът смята задържането под стража за основателно по отношение на всички обвиняеми лица. Обвиняемите са привлечени за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода и е тежко, каза съдия Иван Коев. Събраните на този етап от разследването доказателства сочат наличие и обосновано предположение, че лицата са извършили престъпленията, в които са обвинени – по чл. 321, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс. От приобщените към материалите по делото многобройни доказателства и показания на свидетели, се установява съпричастност към дейността на организираната престъпна група на всички обвиняеми лица. Дейността на групата е свързана с извършване на съгласуване на измами, присвояване на пари и данъчни престъпления, като е налице подозрение, че в групата участва лице, попадащо в обхвата на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията.

Може да се предположи, че обвиняемите са изградили около конкретни юридически лица схема на финансова пирамида, като е изградена мрежа от служители, извършващи действия по въвеждане в заблуждение на различни граждани с цел да бъдат мотивирани към инвестиции в конкретни проекти с голяма възвращаемост и мотивиране към последващо набиране на инвеститори, като генерираните вследствие на измамните действия парични средства, след множество банкови преводи между изграден кръг от търговски дружества, контролирани от групата, целят привидно генериране на оборот и избягване на плащане на данъчни задължения. Реално обещаната възвращаемост към инвеститорите не е налице, а част от вложените суми са били присвоявани, а друга част са били влагани в проект с цел по-голяма убедителност.

Налице са и доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че съществената роля в групата има обвиняемият Пламен Кънчев, като неговата роля по изграждането на „пирамидата“ е била водеща. Установява се, че Кънчев има отношение към дейността чрез търговските дружества „Трежър“ и „Тогедър“. Налице са и доказателства за конкретни действия на Николай Хитов, относими към разследваните престъпления. Обвиняемият Бисер Сивков е бил ангажиран като консултант по събиране на парични средства за групата и извършването на финансови операции. Събраните доказателства съдържат данни и за конкретни действия на обвиняемия Николай Куцаров, относими към разследваната дейност с оглед заеманата от него длъжност. За обвиняемия Емил Ефтимов се установява, че е съдружник и управител на търговски дружества и има данни за финансови потоци към търговски дружества, свързани с групата, посредством които се осъществява дейността й.

Не е налице реална опасност обвиняемите да се укрият, ако не бъдат задържани под стража, тъй като всички са с установена самоличност и известно местонахождение. Като се оказали и съдействие при извършените процесуално-следствени действия с тяхно участие. Не стои така въпросът с наличието на реална опасност обвиняемите да не извършат престъпления, ако не бъдат задържани под стража. Съдът обосновава тази опасност с тежестта на конкретните престъпления и продължителността на периода, в който са осъществявали престъпните посегателства, с мащаба на престъпната дейност, свързана с движение на грамадни парични потоци, с координираността в действията на участниците в престъпните схеми.

Предвид здравословното състояние на обвиняемия Хитов, следва да се окажат необходимите медицински грижи с цел избягване на влошаване на здравословното му състояние, допълни съдия Коев.

Адвокат Иван Томов, защитник на Николай Куцаров, главен архитект на община Ветрино, който е привлечен като обвиняем, каза пред журналисти, че организираната престъпна група е описана в документите по делото, без ръководител, заедно с лице, участник, което е известен, но неизвестен на държавното обвинение депутат. По думите му делото прилича на делото срещу варненския кмет Благомир Коцев.

Тук няма нищо като вторични престъпления, твърди се за участие в организирана престъпна група, каза Юлияна Матеева, адвокат на Николай Хитов. Не е изяснено участието на когото и да било в нея, каза тя. По думите й обвиненията са в сто тома, но се основават само на дейност на търговски дружества.

Прокурор Ахмед Кокоев каза пред журналисти, че не може да каже кой е лидерът на групата. На въпрос за огромните финансови потоци Кокоев посочи, че става въпрос за над 50 млн. лв. за период около 10 години, предаде БТА.

Мярката може да бъде обжалвана.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!