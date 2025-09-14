Всички първокласници ще получат светлоотразителни гривни

Снимка Булфото

Общо 60 хиляди първокласници ще получат светлоотразителни гривни в рамките на инициативата „Аз се пазя. Пази ме и ти!“, съобщиха от пресцентъра на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), цитирани от flashnews.

За началото на новата учебна година агенцията,

съвместно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката, реализира национална инициатива, насочена към повишаване на безопасността на децата на пътя.

В рамките на инициативата са осигурени 60 000 светлоотразителни гривни,

които ще бъдат раздадени на всички първокласници в България. Целта е да се гарантира по-добра видимост на децата по време на тяхното придвижване в тъмната част на денонощието –

особено в есенно-зимния сезон, когато рисковете по пътя нарастват, посочват от агенцията.

Гривните могат да бъдат поставяни върху ръката, връхната дреха или раницата, както и при каране на велосипед и по този начин да направят децата по-видими за шофьорите.

Инициативата цели и нещо повече – да насочи общественото внимание

към нуждата от ранно обучение и изграждане на култура на безопасност на движение по пътищата у децата от техните родители и преподаватели.

Видимостта спасява животи, посочва от ДАБДП.

В допълнение към инициативата за началото на учебната година, в системата на образованието темата за безопасността на движение по пътищата е определена като приоритетна тематична област в предучилищното и училищното образование.

С въведените мерки се цели активно подобряване на обучението на

педагогическите специалисти, материалите, които се използват при представяне на темата в педагогически ситуации, работа с родители, чрез провеждане на задължителна родителска среща, посветена на безопасността на движението по пътищата и ангажирането им в училищните комисии по безопасност на движението по пътищата,

ангажиране на вниманието на учениците в рамките на ученическите съвети и други дейности.

Целта на тези мерки е изграждането на култура на безопасност още от най-ранна възраст и ангажиране на ученици, родители, учители и институции в усилията за опазване на живота и здравето на децата на пътя.

Преди дни влязоха в сила промените в Закона за движение по пътищата,

които засягат участниците в движението и по-конкретно – пешеходците, водачите на моторни превозни средства, индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) и велосипедистите.

