реклама

Всички пазаруващи с ваучери в Билла, Лидл и Кауфланд се уведомяват за курса лев - евро

22.08.2025 / 12:56 0

Пиксабей

С наближаването на датата 1 януари 2026 г. пред бизнеса изникват все по-често въпроси, свързани с преминаването от лев към евро и промените, които ще настъпят. Ваучерите за храна и социалните придобивки като цяло също вълнуват немалко работодатели и служители, пише Парите ни.
 
Какво е важно да знаете за еврото и ваучерите за храна

Средствата по ваучерите ще бъдат автоматично конвертирани от лев в евро, т.е. от работодателите и служителите (потребителите) няма да се изискват допълнителни действия;
 
Превалутирането от лев към евро
 
Превалутиране от лева в евро се извършва чрез разделяне на сумата в левове на пълната числова стойност на официалния курс, без закръгляне на курса.


След това сумите се закръглят до втория знак след десетичната запетая по стандартното математическо правило:
 
ако третият знак е под 5 - вторият не се променя;
 
ако е 5 или повече - вторият знак се увеличава с 1.
 
Пример: 100 лв. = 51,1291881 евро → закръглено: 51,13 евро.
 
Валутен курс от лев към евро
 
Официалният валутен курс, по който ще се случва превалутирането в България,  е 1,95583 лева за 1 евро.
 

Стойност на ваучерите за храна в евро
 
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) е 102,26 евро.

Използване на хартиени ваучери отпечатани преди 1 януари 2026 г. в лева
 
Хартиените ваучери в левове ще важат в търговската мрежа на Плъкси България до посочената дата на валидност на лицевата страна на ваучера. Те ще се използват по официалния курс и правилата за превалутиране. Осребряването ще се случва по обичайния начин.
Всички процеси по смяна на лева с евро са автоматични - не се изискват допълнителни действия от ваша страна.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама